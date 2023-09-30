Однако одна из сцен ролика происходит у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, уточняет канал, и за это полицейские могут открыть уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.