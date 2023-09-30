Реклама
Новости

Школьники сняли ролик о борьбе геев и натуралов. Им грозит тюрьма — в видео был памятник героям ВОВ

Максим Саблин
Сегодня в 15:17

Ученики школы поселка Власиха Московской области сняли ролик о борьбе геев с натуралами, теперь им может грозить до трех лет тюрьмы пишет телеграм-канал Shot. Управление регионального МВД начало проверку.

По сообщению пресс-службы полиции, в видео участвовали несколько подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ведомство считает, что они демонстрировали «в общественных местах нетрадиционные сексуальные отношения», и установило всех малолетних актеров.

По информации Shot, несколько старшеклассников местной школы сняли фильм, где по сюжету гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над ними победу. Телеграм-канал сравнивает его с популярными роликами «гачимучи»: превратившимися в мем отрывками из гей-порно 1990-х годов с накачанными мужчинами.

«Там всё очень детально снято: и битва между компаниями разных ориентаций, и наказание от гомосексуалистов, которые выиграли сражение», — отмечают авторы Shot. Школьники утверждают, что «просто рофлили», высмеивая тему ЛГБТ, а все интимные сцены исполнены не по-настоящему, добавляет телеграм-канал.

Полиция усмотрела в действиях подростков «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», пишет Shot, за это им может грозить лишь административный штраф.

Однако одна из сцен ролика происходит у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, уточняет канал, и за это полицейские могут открыть уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»