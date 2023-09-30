По сообщению пресс-службы полиции, в видео участвовали несколько подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Ведомство считает, что они демонстрировали «в общественных местах нетрадиционные сексуальные отношения», и установило всех малолетних актеров.
По информации Shot, несколько старшеклассников местной школы сняли фильм, где по сюжету гомосексуалисты противостоят натуралам и одерживают над ними победу. Телеграм-канал сравнивает его с популярными роликами «гачимучи»: превратившимися в мем отрывками из гей-порно 1990-х годов с накачанными мужчинами.
«Там всё очень детально снято: и битва между компаниями разных ориентаций, и наказание от гомосексуалистов, которые выиграли сражение», — отмечают авторы Shot. Школьники утверждают, что «просто рофлили», высмеивая тему ЛГБТ, а все интимные сцены исполнены не по-настоящему, добавляет телеграм-канал.
Полиция усмотрела в действиях подростков «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений», пишет Shot, за это им может грозить лишь административный штраф.
Однако одна из сцен ролика происходит у памятника погибшим в Великой Отечественной войне, уточняет канал, и за это полицейские могут открыть уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества. Наказание по этой статье составляет до трех лет лишения свободы.