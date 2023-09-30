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Подросток загорелся во время празднования своего дня рождения

Максим Саблин
Сегодня в 08:57

В Воронежской области подросток чуть не сгорел во время празднования собственного дня рождения, сообщает телеканал «360». Друзья обсыпали его мукой, когда он собирался задуть свечи на торте, и пыль мгновенно вспыхнула.

Происшествие случилось 28 сентября. На улице именинника вывели в круг, поднесли ему праздничный торт и в этот момент облили шампанским и вывалили на него пакет муки.

«Мне было 17 лет вчера, вот друзья решили поздравить. Произошел форс-мажор, когда меня обсыпали мукой, мучная пыль попала на огонь и загорелась. Но я быстро сбросил верхнюю одежду, все в порядке, не пострадал» — рассказал подросток телеканалу.

Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник не пострадал. «Мука в поздравлении друзей была запланирована, но они не думали, что пыль попадет на огонь. В больницу мне ехать даже не пришлось», — добавил он.

Телеграм-канал «112» добавляет, что парень лишился ресниц, а то, что его обливали шампанским, могло уберечь от ожогов.\

Меньше повезло посетителям свадьбы в Ираке. Из‑за фейерверков в банкетном зале загорелись дешевые пластиковые панели, возник пожар, который быстро распространился на все здание.

Пытаясь покинуть заведение, гости устроили давку, многие в ней, в том числе дети, также пострадали от удушья и ожогов. Всего погибли 114 человек, ещё 150 получили различные травмы.

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