Подросток загорелся во время празднования своего дня рождения

В Воронежской области подросток чуть не сгорел во время празднования собственного дня рождения, сообщает телеканал «360». Друзья обсыпали его мукой, когда он собирался задуть свечи на торте, и пыль мгновенно вспыхнула.
Происшествие случилось 28 сентября. На улице именинника вывели в круг, поднесли ему праздничный торт и в этот момент облили шампанским и вывалили на него пакет муки.
«Мне было 17 лет вчера, вот друзья решили поздравить. Произошел форс-мажор, когда меня обсыпали мукой, мучная пыль попала на огонь и загорелась. Но я быстро сбросил верхнюю одежду, все в порядке, не пострадал» — рассказал подросток телеканалу.
Ребятам удалось быстро сбить пламя, именинник не пострадал. «Мука в поздравлении друзей была запланирована, но они не думали, что пыль попадет на огонь. В больницу мне ехать даже не пришлось», — добавил он.
Телеграм-канал «112» добавляет, что парень лишился ресниц, а то, что его обливали шампанским, могло уберечь от ожогов.\
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