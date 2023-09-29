В Новокубанске блогера осудили на 8,5 лет колонии за пост в телеграме

Новокубанский районный суд осудил блогера Александра Ноздринова, известного как автора ютуб-канала «Саня Новокубанск», на 8,5 лет колонии за пост в телеграме. Об этом сообщила пресс-служба судов Краснодарского края.
Мужчину признали виновным в распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России (ч.2 чт. 207.3 УК РФ). Он разместил 6 марта 2022 года в мессенджере Telegram фото зданий, якобы разрушенных российскими военными.
Суд посчитал, что Ноздринов знал, что «размещенная им информация является недостоверной, так как еще 26 февраля 2022 года она была опровергнута федеральными информационными агентствами».
В сообщениях агентств было указано, что характер повреждений зданий соответствует попаданию в них украинских орудий, отметили в пресс-службе судов Краснодарского края.
Ноздринов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему также запретили в течение четырех лет заниматься деятельностью, связанной с работой в СМИ.