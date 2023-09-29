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Певица LP выпустила новый альбом «Love Lines»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:37

Американская певица Лаура Перголицци, известная под псевдонимом LP, выпустила новый альбом «Love Lines». Он появился на различных музыкальных сервисах.

В пластинку вошли 12 композиций, в том числе выпущенные ранее «Long Goodbye», «Love Song», «One Like You» и «Golden». Billboard охарактеризовал альбом как «потрясающий, кинематографичный новый проект».

В нем, как отметило издание, LP «погружается в романтику всего, будь то наслаждение искрящейся индивидуальностью возлюбленного („Dayglow“) или горько-сладкое прощание в конце отношений („Long Goodbye“)».

«С каждой песней голос становится только сильнее, показывая, чего может достичь такой мощный вокалист как LP с помощью простого концептуального альбома», — заявило медиа.

«Love Lines» стал седьмым студийным альбомом LP. Предыдущий полноформатный релиз артистки под названием «Churches» увидел свет в конце 2021 года.

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