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«Слишком горячий, чтобы держать в руках»: владельцы новых iPhone 15 жалуются на перегрев смартфонов

Виктория Шанина
Сегодня в 22:44

Пользователи моделей iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, которые Apple начала продавать 22 сентября, сообщили о сильном перегреве устройств. Об этом пишет The Guardian.

По словам владельцев новых iPhone, титановая рама нагревается так сильно, что смартфон невозможно держать в руках. Вот пара комментариев с одно из форумов на просторах интернета:

  • «У меня новый iPhone 15 Pro, и он такой горячий, даже слишком горячий, чтобы держать его [в руках]»
  • «У меня болит кожа! Что происходит с iPhone 15 Pro Max?»

Аналитик Мин-Чи Куо предположил, что проблемы с перегревом могут быть связаны с тем, что Apple отчаянно пыталась снизить вес нового продукта, и пожертвовала техническими характеристиками.

Как отмечает The Guardian, титан — это плохой проводник тепла. К тому же у iPhone 15 Pro и Pro Max слишком маленькая площадь рамок, что тоже может мешать рассеивать тепло.

Ранее блогер Зак Нельсон, который занимается краш-тестами гаджетов, сумел сломать заднее стекло iPhone 15 Pro Max голыми руками. После сильного нажатия на центр задней поверхности устройства она покрылась паутиной трещин.

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