В Нью-Йорке за несколько часов выпала месячная норма осадков. Город затопило

В Нью-Йорке за несколько часов выпала месячная норма осадков. Город частично затопило, а власти штата объявили режим чрезвычайной ситуации в некоторых районах. Об этом [сообщил](https://www.kommersant.ru/doc/6250651
По словам СМИ, в городе выпало уже более 15 см осадков. При этом ожидается, что ливни продолжатся до утра 30 сентября — это означает, что выпадет еще около 18 см осадков.
«Я объявляю режим ЧС в городе Нью-Йорк, на Лонг-Айленде и вдоль долины реки Гудзон из‑за чрезвычайно сильных ливней, которые мы наблюдаем в регионе», — заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.
Общественный транспорт начал работать с перебоями. В Нью-Йорке частично перестало функционировать метро. Жителей города призвали не выходить на улице без острой необходимости.
Ливни также помешали работе аэропорта Ла-Гуардия — там пришлось закрыть один терминал. Часть дорог в штате оказались затоплены вместе с нижними этажами зданий. Под водой оказались некоторые автомобили.