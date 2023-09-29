Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию заберут 130 тыс. человек

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Текст указа опубликовали на портале правовых актов.
В нем утверждается, что на службу будут призваны 130 тыс. человек с период с 1 октября по 31 декабря. Призывниками станут мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.
Ранее стало известно, что призывники в 2023 году продолжат получать повестки в бумажной форме. Электронные повестки будут приходить только в тестовом режиме, они продублируют бумажные.
Единственным отличием осеннего призыва этого года от предыдущих станет штраф за неявку по повестке, который с 1 октября вырастет с 3000 до 30 000 рублей.
В Госдуме напомнили, что принятый закон о повышении призывного возраста до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года. А значит, «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».