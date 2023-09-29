Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. В армию заберут 130 тыс. человек

В Госдуме напомнили, что принятый закон о повышении призывного возраста до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года. А значит, «молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас».