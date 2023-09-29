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Российских и белорусских спортсменов допустили до Паралимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

Российским и белорусским спортсменам разрешили участвовать в Паралимпийских играх 2024 года нейтральном статусе. Об этом сообщили в официальном твиттер-аккаунте Международного Паралимпийского комитета.

На генеральной ассамблее организации в Бахрейне прошло голосование о необходимости отстранения атлетов. Участие российских паралимпийцев в Играх поддержали 74 из 152 голосующих.

Столько же человек выступили против полного отстранения паралимпийцев из Беларуси. Спортсмены из обоих государств смогут участвовать в индивидуальных соревнованиях.

При этом МПК проголосовал за частичную приостановку членства Паралимпийских комитетов России и Беларуси. На какой срок приостановлено членство, пока неясно.

Российские и белорусские паралимпийцы не смогли принять участие в Паралимпийских играх 2022 года в Пекине в свете военной операции России на территории Украины.

Вопрос об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в Париже остается открытым. Одно известно наверняка: это будут последние соревнования МОК, которые можно будет посмотреть в России. С 2026 по 2032 год Олимпиады в стране транслироваться не будут.

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