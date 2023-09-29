Российских и белорусских спортсменов допустили до Паралимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе

Вопрос об участии спортсменов из России и Беларуси в Олимпийских играх 2024 года в Париже остается открытым. Одно известно наверняка: это будут последние соревнования МОК, которые можно будет посмотреть в России. С 2026 по 2032 год Олимпиады в стране транслироваться не будут.