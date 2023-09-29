SMM-редактор Роман Бордунов ушел из Aviasales. Это он писал мемные твиты от лица компании

SMM-редактор сервиса Aviasales Роман Бордунов покинул компанию спустя пять лет работы в ней. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
Бордунов известен мемными твитами, которые он публиковал со страницы Aviasales в X (ранее — Twitter). Ни одно важное актуальное событие не оставалось без ироничного комментария SMM-редактора.
«Мой самолет приземлился. Было приятно порадовать вас своими шутками, но пора двигаться дальше. Это была славная охота длиной в 5 лет (с ума сойти), но я уже большой дядя с амбициями, пора слетать с темы самолетов», — написал Бордунов.
Он поблагодарил Aviasales за поддержку и путь, который он «начал мальчиком, а закончил мужчиной». А также отметил, что после него в отделе SMM компании остаются два редактора. Надеемся, они не собираются сбавлять градус юмора.