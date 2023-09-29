SMM-редактор Роман Бордунов ушел из Aviasales. Это он писал мемные твиты от лица компании

«Мой самолет приземлился. Было приятно порадовать вас своими шутками, но пора двигаться дальше. Это была славная охота длиной в 5 лет (с ума сойти), но я уже большой дядя с амбициями, пора слетать с темы самолетов», — написал Бордунов.