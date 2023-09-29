Разработчики отмененной настолки по «Мятежной Луне» подали в суд на Netflix

В документе утверждается, что компании договорились о выпуске игры, приурочив ее к дате выхода фильма (22 декабря 2023-го). Соглашение было подписано в марте, и разработчик заплатил стримингу за лицензию на ленту.
Прибыль компании должны были делить пополам. В Evil Genius Games подчеркнули, что отложили все свои проекты в сторону из‑за работы над настольной игрой. «По мнению Снайдера, игра была критически важна для развития всей вселенной „Мятежной Луны“», — заявили в компании.
Затем Netflix обвинила разработчика, что он нарушил положения соглашения о конфиденциальности и подорвал доверие из‑за того, что якобы обнародовал контент «Мятежной Луны» на выставке, а затем раскрыл розничным продавцам не одобренные иллюстрации к игре.
В мае 2023-го Netflix расторгла соглашение и заявила о своем праве на интеллектуальную собственность Evil Genius Games. Однако в иске Evil Genius Games говорится, что именно два сотрудника Netflix продемонстрировали продавцам на выставке образцы иллюстраций из первоначальной заявки разработчика.
Съемки «Мятежной Луны» завершились в декабре прошлого года. Фильм рассказывает о мирной колонии, которая находится на окраине галактики. Ей угрожает армия тирана Балисариуса, и одна из жительниц колонии начинает искать союзников на соседних планетах, чтобы спасти родной дом.