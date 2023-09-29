Разработчики отмененной настолки по «Мятежной Луне» подали в суд на Netflix

Затем Netflix обвинила разработчика, что он нарушил положения соглашения о конфиденциальности и подорвал доверие из‑за того, что якобы обнародовал контент «Мятежной Луны» на выставке, а затем раскрыл розничным продавцам не одобренные иллюстрации к игре.