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Все панды из американских зоопарков вернутся в Китай

Виктория Шанина
Сегодня в 14:50

Все панды из американских зоопарков вернутся домой в Китай конце этого года. Об этом пишет Би-би-си.

Дело в том, что у КНР «монополия на панд», и страна не продает их в зарубежные зоопарки и заповедники, а сдает в аренду. По такой же схеме панды оказались и в США.

Однако из‑за напряженных отношений между странами китайские власти «пока не хотят» продлевать договоры аренды на панд с Вашингтоном. Как отмечает Bloomberg, обе стороны при этом отрицают политический подтекст.

В частности, Штаты покинут панды Мэй Сян и Тянь Тянь и их детеныш Сяо Ци Цзи, которые сейчас живут в Смитсоновском Национальном зоопарке в Вашингтоне. Медведям устроили «гигантские проводы» — девятидневный фестиваль. В Китай животные отправятся в декабре.

Также в США остались панды в Атланте и Сан-Диего, но они тоже готовятся к отправке. Проживающие ранее в зоопарке Мемфиса две панды «со скандалом» были отозваны — самец Лэ Лэ умер, а самка Я Я начала линять, и китайские власти заподозрили плохое обращение.

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