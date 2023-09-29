Ученые не уверены на 100%, для чего использовались подобные свистки. Возможно, их применяли во время жертвоприношений на церемониях в честь бога ветра Эекатля (по мнению некоторых экспертов, ацтеки верили, что шум помогает душам людей переходить в загробную жизнь). Также в свистки могли дуть перед сражениями, чтобы напугать врагов.