Авторы научно-образовательного ютуб-канала The Action Lab воссоздали ацтекский свисток смерти с помощью 3D-принтера. Считается, что он издает «самый страшный звук в мире» — похожий на истошный крик человека.
Свои свистки смерти блогеры сделали на основе оригинального артефакта, обнаруженного в 1999 году в Мексике — в руке у обезглавленного скелета.
Свисток в виде черепа обнаружили тогда при раскопках ацтекского храма в Мехико. Сперва археологи решили, что это игрушка, и не придали ей особого значения. Однако спустя 15 лет один из ученых решил подуть в отверстие в верхней части и услышал «человеческий крик».
Ученые не уверены на 100%, для чего использовались подобные свистки. Возможно, их применяли во время жертвоприношений на церемониях в честь бога ветра Эекатля (по мнению некоторых экспертов, ацтеки верили, что шум помогает душам людей переходить в загробную жизнь). Также в свистки могли дуть перед сражениями, чтобы напугать врагов.
Устрашающий звук свистка объясняется его конструкцией, которая имитирует гортань человека. Когда в него дуют, воздух разделяется на две части, создавая звуковые волны, и выходит через второе отверстие.
Копии свистка, изготовленные на 3D-принтере, уже продаются на Amazon. Они изготовлены из разных материалов, включая смолу, керамику и углеродное волокно.