В Европе почти закончились запасы оливкового масла из‑за экстремальной жары

«Урожай здесь снизился на 70–80%. Некоторые фермеры не собрали и килограмма оливок. Даже если масло продается по 8 евро за бутылку, этого недостаточно, чтобы удержать их на плаву. Всегда случаются неурожаи, как в прошлом году. Но два неурожая подряд? Я такого не припомню», — поделился он.