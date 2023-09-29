В Европе почти закончились запасы оливкового масла из‑за экстремальной жары

Несмотря на то что имеющиеся запасы почти исчерпаны, Европа готовится к еще большему дефициту из‑за экстремальных погодных условий. Крупнейший в мире производитель оливкового масла вынужден импортировать продукцию из Южной Америки, чтобы удовлетворить спрос.
«Сегодня практически невозможно купить оливковое масло. Оно распродано», — сказал исполнительный директор британского подразделения компании Filippo Berio Вальтер Занре.
Испанский фермер и глава ассоциации Asaja Рафа Гусман заявил, что некоторые фермеры оказались перед угрозой банкротства из‑за продолжающейся засухи.
«Урожай здесь снизился на 70–80%. Некоторые фермеры не собрали и килограмма оливок. Даже если масло продается по 8 евро за бутылку, этого недостаточно, чтобы удержать их на плаву. Всегда случаются неурожаи, как в прошлом году. Но два неурожая подряд? Я такого не припомню», — поделился он.
Испания производит половину мирового объема оливкового масла. Однако лесные пожары и повышение температуры до 40 градусов привели к тому, что будущее этой отрасли оказывается под вопросом.
По прогнозам Международного совета по оливкам, мировое производство снизится до 2,4 млн тонн, что меньше прошлогоднего урожая и намного меньше мирового спроса, составляющего около 3 млн тонн.
С проблемами столкнулись и другие важные регионы выращивания оливок, включая Грецию, Италию, Португалию, Турцию и Морокко. Ожидается, что в этом году Греция произведет всего 200 тыс. тонн оливок, что на треть меньше, чем в прошлом году. Причины: поражение плодов плодовой мухой и все та же экстремальная жара.