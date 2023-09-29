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В Бразилии женщину парализовало после употребления просроченного песто

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:23

В Бразилии более чем на год госпитализировали 47-летнюю Доралис Карнейру Собрейру Гоус после того, как она съела просроченный соус песто. Об этом сообщает The Independent.

По словам женщины, она купила соус 31 декабря 2021 года, а съела его лишь в конце января 2022-го. «На песто не было срока годности, и [человек, продавший его мне] не дал мне инструкций по хранению, а я была частым покупателем [в этом магазине]», — сказала Гоус.

Женщина подчеркнула, что через некоторое время после употребления соуса у нее участилось дыхание, а язык начало покалывать: «Я проехала 20 километров до больницы, припарковала машину, и тут мое тело перестало работать».

По словам Гоус, добравшись до больницы, она потеряла контроль над своим телом. «Я не могла пошевелиться и выбросилась из машины. В этот момент я увидела сотрудника с инвалидной коляской и закричала, чтобы он подошел и помог мне сесть в нее», — рассказала она.

К тому моменту у женщины уже было затрудненное дыхание и начались приступы рвоты. После осмотра невропатолог обнаружил, что она почти полностью парализована: Гоус могла шевелить только двумя пальцами ног.

Вскоре ей поставили диагноз «ботулизм» — редкое заболевание, возникающее при поражении нервов токсином, вырабатываемым бактериями. Для лечения Гоус назначили противоботулинический препарат и физиотерапию.

Врачи решили, что причиной ее болезни, скорее всего, стал песто. «Это было единственное, что я ела в последнее время, причем домашнего приготовления», — сказала она. «Похоже, что в песто образовалась бактерия, которая содержала токсин», — добавили специалисты.

После госпитализации женщине пришлось на год остаться в больнице: «Процедуры проводились каждый день. Мне делали сухие компрессы и электрошоки, чтобы снять хроническую боль. Когда у меня прибавилось сил в верхней части тела, я также приспособилась играть в настольный теннис».

Недавно Гоус была выписана из больницы. Уже девять месяцев она может дышать без посторонней помощи, а также самостоятельно ходить в туалет и кормить себя. «С помощью ходунков я могу передвигаться, но это все равно тяжело», — уточнила она.

Ботулизм часто является результатом жизнедеятельности бактерий, содержащихся в продуктах питания. Чаще всего заболевание возникает из‑за употребления домашней пищи, которая не хранилась должным образом.

Пищевой ботулизм вызывает такие симптомы, как сухость во рту, затруднение речи и глотания, слабость обеих сторон лица, раздвоение в глазах, нечеткость зрения, затрудненное дыхание, опущенные веки, рвота, тошнота, желудочные спазмы и паралич.

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