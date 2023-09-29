В Бразилии женщину парализовало после употребления просроченного песто

По словам женщины, она купила соус 31 декабря 2021 года, а съела его лишь в конце января 2022-го. «На песто не было срока годности, и [человек, продавший его мне] не дал мне инструкций по хранению, а я была частым покупателем [в этом магазине]», — сказала Гоус.