В Донецке аниматор подал в суд после того, как его на детском празднике ударила семилетняя девочка

В Донецке аниматор, выступающий на детских праздниках в костюме белого медведя, обратился в суд после того, как его ударила семилетняя девочка. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Донбассе».
Мужчину пригласили на день рождения к ребенку. Одна из гостей бросилась к «медведю», якобы чтобы обнять его — и, по словам аниматора, ударила его в глаз. После этого отец именинника вызвал полицию и скорую помощь.
«Медведь» написал заявление с просьбой провести профилактическую беседу с родителями девочки. Он заявил, что ему причинили моральный и финансовый ущерб. Выступление аниматора пришлось прервать из‑за инцидента.
Тем временем мама именинника пожаловалась на аниматора за, по ее мнению, плохой сервис. Она также опубликовала пост в соцсетях с негативным отзывом на работу мужчины.
Комментарии женщины в группе аниматора вскоре удалили, а ее страницу заблокировали. Сам аниматор же всерьез обиделся на клиентку и подал жалобу в полицию на клевету.