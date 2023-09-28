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В Донецке аниматор подал в суд после того, как его на детском празднике ударила семилетняя девочка

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:17

В Донецке аниматор, выступающий на детских праздниках в костюме белого медведя, обратился в суд после того, как его ударила семилетняя девочка. Об этом сообщил телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Мужчину пригласили на день рождения к ребенку. Одна из гостей бросилась к «медведю», якобы чтобы обнять его — и, по словам аниматора, ударила его в глаз. После этого отец именинника вызвал полицию и скорую помощь.

«Медведь» написал заявление с просьбой провести профилактическую беседу с родителями девочки. Он заявил, что ему причинили моральный и финансовый ущерб. Выступление аниматора пришлось прервать из‑за инцидента.

Тем временем мама именинника пожаловалась на аниматора за, по ее мнению, плохой сервис. Она также опубликовала пост в соцсетях с негативным отзывом на работу мужчины.

Комментарии женщины в группе аниматора вскоре удалили, а ее страницу заблокировали. Сам аниматор же всерьез обиделся на клиентку и подал жалобу в полицию на клевету.

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