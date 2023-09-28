В Роттердаме мужчина открыл стрельбу в квартире и медицинском центре

В Роттердаме вооруженный мужчина открыл стрельбу сперва в квартире, а затем в медицинском центре. Три человека погибли в результате его действий, сообщил Algemeen Dagblad.
32-летний преступник ранил двух соседок и поджег их дом, а затем вбежал в клинику с бронежилетом и пистолетом — и выстрелил там в преподавателя. Его жертвами стали 43-летний учитель, 39-летняя женщина и ее 14-летняя дочь.
Погибшие девочка и женщина жили в одном районе с злоумышленником, но были ли они знакомы, пока неизвестно. СМИ сообщили, что у женщины осталась еще одна 14-летняя дочь, она — близнец убитой девочки.
По данным полиции, стрелок был студентом школы при больнице. В 2021 году его судили за жестокое обращение с животными. Свое преступление он совершил, судя по всему, в одиночку. Мотивы мужчины пока неясны.
На платформе 4Chan преступник признавался, что мучал своих кролика и собаку. Он также сообщал, что имеет проблемы с психикой, и жаловался на профессорско-преподавательский состав клиники, который называл своим настоящим врагом.