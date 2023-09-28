В Роттердаме мужчина открыл стрельбу в квартире и медицинском центре

32-летний преступник ранил двух соседок и поджег их дом, а затем вбежал в клинику с бронежилетом и пистолетом — и выстрелил там в преподавателя. Его жертвами стали 43-летний учитель, 39-летняя женщина и ее 14-летняя дочь.