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В Латвии могут запретить радио и телевидению вещать на русском языке с 2026 года

Виктория Шанина
Вчера в 21:28

Сейм Латвии одобрил проект Концепции национальной безопасности, который, в частности, предполагает запрет вещания радио и телевидения на русском языке. Об этом пишет Delfi.

За принятие концепции проголосовали 68 парламентариев, против — 10. Предполагается, что начиная с 1 января 2026 года все общественные СМИ должны создавать контент только на латышском языке или языках, «которые принадлежат к европейскому культурному пространству».

«Таким образом будет укреплена принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству, которое опирается на латышский язык и другие языки ЕС, Европейской экономической зоны и язык стран-кандидатов на вступление в ЕС», — говорится в проекте Концепции нацбезопасности Латвии.

В документе также отмечается, что государство прекратит финансировать СМИ на русском языке. Однако коммерческие медиа, которые получают частные средства, продолжать существовать.

Ранее власти Латвии, как и других стран Балтии, запретили въезд в страну автомобилей с российскими номерами. А полиция страны пообещала выписывать штрафы водителям за наклейки с надписью «Я русский».

Вместе с тем администрация президента Латвии Эдгара Ринкевича недавно сообщила о возможном закрытии границ с Россией и Беларусью. Это произойдет в случае массового прироста нелегальных мигрантов.

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