В Латвии могут запретить радио и телевидению вещать на русском языке с 2026 года

Сейм Латвии одобрил проект Концепции национальной безопасности, который, в частности, предполагает запрет вещания радио и телевидения на русском языке. Об этом пишет Delfi.
За принятие концепции проголосовали 68 парламентариев, против — 10. Предполагается, что начиная с 1 января 2026 года все общественные СМИ должны создавать контент только на латышском языке или языках, «которые принадлежат к европейскому культурному пространству».
«Таким образом будет укреплена принадлежность жителей Латвии к единому информационному пространству, которое опирается на латышский язык и другие языки ЕС, Европейской экономической зоны и язык стран-кандидатов на вступление в ЕС», — говорится в проекте Концепции нацбезопасности Латвии.
В документе также отмечается, что государство прекратит финансировать СМИ на русском языке. Однако коммерческие медиа, которые получают частные средства, продолжать существовать.
Вместе с тем администрация президента Латвии Эдгара Ринкевича недавно сообщила о возможном закрытии границ с Россией и Беларусью. Это произойдет в случае массового прироста нелегальных мигрантов.