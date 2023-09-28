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«Мое осознание этого произошло после 30»: Рина Саваяма заявила, что подверглась грумингу в юности

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:08

Певица Рина Саваяма рассказала, что подверглась грумингу в возрасте 17 лет. Ее молодой человек, который был значительно старше артистки, выстроил с ней доверительные отношения, чтобы сексуально эксплуатировать.

В интервью для проекта Би-би-си «In Conversations» Саваяма призналась, что осознала происходившее с ней в юности, только когда достигла 30 лет. «То, что я считала отношениями, было грумингом», — сказала певица.

Саваяма отметила, что она поняла, как экс-бойфренд манипулировал ею, когда достигла его возраста. Их отношения артистка теперь считает неприемлемыми, ведь на момент их начала она училась в школе.

«Я отчетливо помню, как некомфортно это заставляло меня чувствовать. Но тогда я не сложила два и два. И только после очень интенсивной терапии, доступ к которой я, к счастью, имела, я смогла смириться с этим, и это полностью разрушило весь мой мир», — поделилась Саваяма.

Певица рассказала, что осознание груминга и переживание этого травматического опыта привело к созданию нескольких песен из ее последнего альбома. В частности, это вдохновило ее на написание треков «Rage» и «Hold That Girl».

Саваяма заявила, что ее серьезно упрекали за отношения со взрослым мужчиной. Из‑за этого она «абсолютно потеряла чувство себя», стала стесняться своей сексуальности и начала чувствовать себя «отстраненной от своей собственной кожи».

«Я не знаю, как описать это. Но я стала так бояться всего. И у меня начались панические атаки», — пояснила певица, признавшись, что терапия помогла ей обратиться к внутреннему подростку и сказать самой себе, что те отношения не были ее виной.

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