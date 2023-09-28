«Мое осознание этого произошло после 30»: Рина Саваяма заявила, что подверглась грумингу в юности

«Я отчетливо помню, как некомфортно это заставляло меня чувствовать. Но тогда я не сложила два и два. И только после очень интенсивной терапии, доступ к которой я, к счастью, имела, я смогла смириться с этим, и это полностью разрушило весь мой мир», — поделилась Саваяма.