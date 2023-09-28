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В сюжете «Вестей» о Калининграде показали улицу из польского города

Виктория Шанина
Сегодня в 19:43

В сюжете программы «Вести» на федеральном телеканале «Россия 1» допустили фактическую ошибку. Внимание на это обратил телеграм-канал «Калининград № 1»

Судя по отрезку, опубликованному телеграм-каналом, сюжет был посвящен в том числе экономическому развитию Калининграда. Пока ведущий рассказывал об успехах региона, на экране мелькали кадры города.

Однако в конце сюжета вместо калининградских пейзажей «Россия 1» показала панорамное видео из польского города Эльблонг.

«Нет, мы понимаем, что у нас есть улица Эльблонгская, но город-то не в Калининградской области!» — иронично замечает «Калининград № 1».

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