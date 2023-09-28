В сюжете «Вестей» о Калининграде показали улицу из польского города

В сюжете программы «Вести» на федеральном телеканале «Россия 1» допустили фактическую ошибку. Внимание на это обратил телеграм-канал «Калининград № 1»
Судя по отрезку, опубликованному телеграм-каналом, сюжет был посвящен в том числе экономическому развитию Калининграда. Пока ведущий рассказывал об успехах региона, на экране мелькали кадры города.
Однако в конце сюжета вместо калининградских пейзажей «Россия 1» показала панорамное видео из польского города Эльблонг.
«Нет, мы понимаем, что у нас есть улица Эльблонгская, но город-то не в Калининградской области!» — иронично замечает «Калининград № 1».