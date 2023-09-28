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В Амстердаме введут самый высокий в ЕС налог для туристов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:01

В 2024 году власти Амстердама повысят туристический налог — он станет самым выским в Евросоюзе. Об этом сообщили Dutch News.

Налог на ночлег составит 12,5% от стоимости гостиничного номера. Пассажирам круизных судов, которые останавливаются в порту города, придется платить 11 евро вместо 8 евро с человека.

В среднем налог на туриста будет около 22 евро за ночь. В данный момент он составляет примерно 15 евро. Амстердам станет четвертым в мире городом по величине туристического налога.

Власти города рассчитывают выручить 65 млн евро от туристических сборов уже в 2024 году. По мнению финансового директора Амстердама Эстер ван Бюрен, повышение налога вряд ли поможет справиться с наплывом туристов, но увеличит доход города.

«Конечно, вы не можете установить турникеты, чтобы никто не мог попасть в город, но мы собираемся рассмотреть способы заставить однодневных посетителей платить какой‑нибудь городской налог», — заявила она.

В 2023 году Амстердам готовится принять более 20 млн туристов, многие из которых пробудут в городе только один день. Власти работают над ограничением турпотока и сдерживанием его в пределах 20 млн человек в год.

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