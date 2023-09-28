Репертуар российских театров сократился на 23% из‑за релокации артистов и режиссеров

Число спектаклей в российских театрах в начале осени 2023 года уменьшилось на 23%. Об этом сообщил РБК со ссылкой на компанию «МТС Энтертейнмент», владеющую билетными сервисами Ticketscloud, Ticketland и «МТС Live».
По ее данным, за последние два года количество мероприятий заметно сократилось. В сентябре–октябре 2023 года их запланировано на 23% меньше, чем за аналогичный период 2022 года, и на 21% меньше, чем в 2021 году.
В Департаменте культуры Москвы отметили, что число премьер остается на прежнем уровне. За последние девять месяцев столичные театры выпустили около 200 новых постановок. За весь 2022 год их было 277, за 2019-й — 286.
Только Театр наций готовится представить в новом сезоне 15 новых спектаклей — в два раза больше, чем в прошлом году. В Малом театре заявили, что ежегодно выпускают по семь постановок.
В театрах подчеркнули, что стоимость билетов на спектакли не повышали. Однако, по данным «МТС Энтертейнмент», средняя цена одного билета выросла за год на 8% и составила 2076 рублей.
Подорожание зафиксировала и «Яндекс Афиша». По ее подсчетам, средняя стоимость билета в сентябре и октябре достигла 2214 рублей, что на 21,6% больше, чем год назад, и почти на треть больше уровня 2021 года.
В Москве билеты подорожали сильнее, чем в среднем по России. «МТС Энтертейнмент» заявила о средней цене на билет в столице в 2900 рублей. В Депкульте же отчитались о 1524 рублях за билет на сентябрь.