В Перу школьнику разрешили приходить на уроки с собакой, чтобы поддержать его в трудные времена

Учительница начальной школы в Перу разрешила ученику брать на уроки его собаку Пекенью. Об этом она рассказала в тиктоке.
Али Бонилья Эстебан позволила школьнику приходить на уроки с питомцем, чтобы поддержать его в трудные времена. Что именно произошло в жизни мальчика, она не уточнила.
«Я знаю, как много ты пытаешься учиться, я знаю, что у тебя есть трудности, я знаю, через какую боль ты проходишь по причине, которая известная только нам с тобой», — подписала она ролик, где школьник держит собаку на коленях во время уроков.
По словам Эстебан, сейчас мальчик приходит со своей собакой на каждый урок. А Пекенья помогает не только хозяину, но и другим ученикам. «Она стала для нас членом семьи», — написала учительница.
Ее ролики, посвященные этой истории, набрали 500 тыс. и 1 млн просмотров. На них обратили внимание и местные СМИ.