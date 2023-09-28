Краснодар возглавил рейтинг Forbes лучших городов России для бизнеса

Forbes выпустил список лучших городов России для бизнеса. Лидирующую позицию в нем занял Краснодар, набравший 64,6 балла.
На втором месте в списке оказался Южно-Сахалинск (60,9 балла). Он показал лучшие результаты в таких критериях, как «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес» и «Доходы». На третьем — Тюмень (59,5 балла). Город получил высочайшие оценки в категории «Качество жизни».
В десятку лучших городов также вошли Калининград (58,6), Екатеринбург (58,3), Владивосток (57,9), Казань (57), Благовещенск (56,4), Новосибирск (56) и Иркутск (55,9).
Участников рейтинга оценивали по шести критериям: «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жилье», «Доходы» и «Качество жизни». В список не вошли Петербург, Москва и область, так как они стягивают к себе со всей страны кадры и финансы.
По данным Forbes, для городов Подмосковья был создан отдельный рейтинг, в котором лидирующую позицию занял Красногорск (67,7 балла). На втором месте оказались Химки (64 балла), а на третьем Видное (62,2 балла).