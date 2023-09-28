Краснодар возглавил рейтинг Forbes лучших городов России для бизнеса

Участников рейтинга оценивали по шести критериям: «Кадры», «Инвестиции и инфраструктура», «Малый и средний бизнес», «Демография и жилье», «Доходы» и «Качество жизни». В список не вошли Петербург, Москва и область, так как они стягивают к себе со всей страны кадры и финансы.