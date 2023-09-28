Россиянина, пропустившего свою партнершу через мясорубку, помиловали после участия в спецоперации

Жителя города Губаха Пермского края Дмитрия Зеленского, убившего свою партнершу и пропустившего ее через мясорубку, помиловали после участия в военной операции на Украине. Об этом пишет 59.ru со ссылкой на мать мужчины.
Зеленский убил 27-летнюю Татьяну Мелехину, с которой встречался, летом 2018 года. Во время ссоры он задушил ее, а затем расчленил тело, «переработал в мясорубке», кости собрал в три пакета и выбросил в реку.
Когда полицейские начали искать Татьяну, они заинтересовались Зеленским. В итоге он признался в убийстве.
«Причиной убийства этот зверь назвал нежелание Тани знакомиться с его родителями и инцидент с его другом, которого Таня якобы ударила в пах. Он говорил, что она скандалила, гуляла по ночам. Ведет он себя на суде нагло и самоуверенно. Мне он в лицо заявил: „Значит, такую дочь воспитал“», — рассказывал отец погибшей девушки во время судов над Дмитрием.
В 2019 году суд приговорил Зеленского в 11 годам колонии строгого режима, во время апелляции срок сократили на два месяца. Отсидев весь срок, мужчина вышел бы на свободу лишь в 2029 году.
Мать Дмитрия рассказала, что сын звонил ей из колонии каждую неделю, но в ноябре прошлого года звонки резко прекратились. Вскоре мужчина позвонил ей с незнакомого номера и сказал, что поехал на военную операцию и заключил контракт на полгода, сейчас находится под Луганском.
В апреле 2023-го Зеленский закончил службу, а еще через два месяца президент подписал указ о его помиловании. По словам матери мужчины, сейчас ее сын живет в ЛНР у своей тети.
«Пока там лечит зубы, а потом планирует устроиться работать строителем в Анапе. В Губаху он не хочет возвращаться. Об этом его попросила сестра. Для нее содеянное братом — страшный позор. Губаха очень маленький город. Дочь до сих пор переживает, что об этом все говорят, а у нее семья, ребенок. Бывшая жена Димы даже не хочет с нами общаться, их общую дочку, ей сейчас девять лет, она не приводит к нам и вообще хочет, чтобы она не вспоминала отца, просто забыла его. Для нее это тоже позор», — сказала она.
Мать Дмитрия считает, что сын сожалеет об убийстве и заслужил помилование. Его родственники рассказывают, что он изменился после службы в Чечне, но отказывался обращаться к психологу.