Россиянина, пропустившего свою партнершу через мясорубку, помиловали после участия в спецоперации

«Пока там лечит зубы, а потом планирует устроиться работать строителем в Анапе. В Губаху он не хочет возвращаться. Об этом его попросила сестра. Для нее содеянное братом — страшный позор. Губаха очень маленький город. Дочь до сих пор переживает, что об этом все говорят, а у нее семья, ребенок. Бывшая жена Димы даже не хочет с нами общаться, их общую дочку, ей сейчас девять лет, она не приводит к нам и вообще хочет, чтобы она не вспоминала отца, просто забыла его. Для нее это тоже позор», — сказала она.