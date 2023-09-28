В Instagram* появится функция редактирования фото с помощью ИИ

Instagram* запустит ряд генеративных инструментов на основе искусственного интеллекта, которые позволят пользователям редактировать изображения. Об этом владелец соцсети, компания Meta* объявила на своей конференции, пишет The Verge.
Редактировать фотографии с помощью ИИ можно будет прямо внутри приложения Instagram. В частности, менять стиль изображения на «акварельный» или «как с обложки журнала».
Инструмент позволит также изменить фон картинки по текстовому запросу. «Например, „окружите меня щенками“», — заявила Meta на мероприятии.
В случае с обеими функциями Instagram будет оставлять отметку, что изображение сгенерировано или отредактировано с помощью ИИ. Как будет выглядеть эта отметка, в Meta пока не решили.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, деятельность ее сервисов в стране запрещена.