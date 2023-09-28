В пирамиде фараона Сахура нашли восемь новых комнат. Они выполняли функции кладовых

Ранее стало известно, что художник по имени Манфред Лабер задумал построить на юге Германии в городе Вемдинг «Пирамиду времени». Ее создадут из 120 бетонных блоков, каждый из которых включат в состав постройки раз в десятилетие. В данный момент пирамида состоит всего из четырех блоков: ее начали возводить 30 лет назад.