В пирамиде фараона Сахура нашли восемь новых комнат. Они выполняли функции кладовых

В пирамиде фараона V династии Сахура египетские и немецкие археологи обнаружили восемь ранее неизвестных комнат. Об этом сообщает Министерство туризма и древностей Египта.
Находка была сделана во время работ по восстановлению царской усыпальницы. Ученые считают, что помещения, вероятно, выполняли функции кладовых.
По их словам, они смогли расчистить пострадавшие от времени северные и южные части складских помещений и увидеть остатки первоначальных стен и пола. По размерам помещений ученые определили размеры комнаты, в которой был похоронен Сахура.
Пирамида фараона Сахура, который правил приблизительно в 2487–2475 годах до нашей эры, была частью погребального комплекса. Пирамида фараона была в несколько раз меньше усыпальниц предыдущей династии правителей, но при этом планировка была сложнее.
Ранее стало известно, что художник по имени Манфред Лабер задумал построить на юге Германии в городе Вемдинг «Пирамиду времени». Ее создадут из 120 бетонных блоков, каждый из которых включат в состав постройки раз в десятилетие. В данный момент пирамида состоит всего из четырех блоков: ее начали возводить 30 лет назад.