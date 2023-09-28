Исследование: до 90% онлайн-порнографии содержит насилие над женщинами

До 90% порнографии в интернете содержит словесное, физическое или сексуализированное насилие в отношении женщин. Об этом говорится в отчете французского Высшего совета по вопросам равенства между женщинами и мужчинами, сообщает The Guardian.
Исследователи за 18 месяцев просмотрели и прослушали миллионы роликов на крупнейших международных порносайтах. Они пришли к выводу, что в миллионах видео «женщины изображены в соответствии с худшими сексистскими и расистскими стереотипами, подвергаются унижениям, объективации, дегуманизации, насилию, пыткам».
В докладе говорится: «Женщины реальны, сексуальные действия и насилие реальны, страдания часто прекрасно видны и в то же время эротизированы».
В совете уточнили, что значительная часть запечатленного насилия нарушает французские законы. Там призвали изменить закон о преследовании производителей порнографии и удалить контент с нарушениями для защиты женщин, которые были засняты.
В докладе отмечается, что человек не может дать согласие на пытки, сексуальную эксплуатацию и торговлю людьми, поэтому любые контракты на подобные действия недействительны с юридической точки зрения.
Авторы документа осуждают бездействие французских властей перед лицом многолетнего лоббирования со стороны порноиндустрии. Они призывают положить конец «слепоте и отрицанию» государства, которое предоставило порноиндустрии «полную безнаказанность».
Французские суды уже расследуют несколько дел против производителей порнографии. По одному из них 17 мужчин обвиняются в изнасилованиях (в том числе групповом) и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Их жертвами стали 40 человек.