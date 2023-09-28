Робота научили готовить пасту и брауни

Лаборатория робототехники и механизмов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработала робота-повара YORI, который способен приготовить множество блюд. Об этом сообщает N+1.
Робот представляет собой двурукий манипулятор, который располагается посередине роботизированной кухни, оснащенной кухонной техникой и посудой. Такая кухня адаптирована под YORI и не предназначена для человека.
Для обработки продуктов устройство использует быстросменяемые инструменты, такие как ножи, лопатки и молотки для отбивания мяса. По периметру YORI закреплено необходимое оборудование — гриль, фритюрницы, вращающаяся кастрюля, дозатор специй и роботизированная овощерезка.
Робот способен замешивать тесто, нарезать овощи и мясо, отбивать стейки и даже перемешивать готовящееся блюдо на сковороде, подбросив его в воздух, как настоящий повар. Для определения свежести продуктов и степени готовности блюда устройство использует химические сенсоры.
Среди блюд, которые способен приготовить YORI, — стейк с картошкой фри, жаренная курица, паста с томатно-мясным соусом и брауни. Но в будущем меню собираются расширить. Благодаря возможностям модификации, меню робота практически ничем не ограничено.
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