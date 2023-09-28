Робота научили готовить пасту и брауни

Робот способен замешивать тесто, нарезать овощи и мясо, отбивать стейки и даже перемешивать готовящееся блюдо на сковороде, подбросив его в воздух, как настоящий повар. Для определения свежести продуктов и степени готовности блюда устройство использует химические сенсоры.