Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии во второй раз

Тверской районный суд Москвы приговорил акциониста Павла Крисевича к пяти годам колонии общего режима за акцию на Красной площади в июне 2021 года. Об этом сообщили в телеграм-канале «Свободу Крисевичу!».
Художника осудили уже во второй раз. В октябре 2022 года Крисевичу уже назначали пять лет заключения за эту акцию. Однако позднее дело акциониста отправили на доследование, поскольку суд якобы не учел «идеологический мотив» действий подсудимого.
Новое рассмотрение обвинений в адрес Крисевича привело к тому же исходу, что и первое. На пятилетнем сроке заключения за хулиганство с применением оружия (ст. 213 УК РФ) настаивала прокурор.
Крисевич заявил в суде, что используемый им в ходе акции охолощенный пистолет нельзя считать оружием, поскольку он находится в свободной продаже. Активист сравнил его выстрел с «сигналом для старта» на спортивных соревнованиях.
«В существующей квалификации я обвинение не признаю. Ну и конечно, хочется сказать, что настоящие хулиганы преследуют цель получить удовольствие от своих действий и принести страдания окружающим. Они не сочувствуют и не видят за собой ответственности. Я хочу показать, что я не хулиган, и очень жаль, что за гражданской позицией так часто стараются увидеть хулиганство», — подчеркнул он.
Крисевича задержали 11 июня 2021 года на Красной площади, где он протестовал против репрессий. Сперва активист сделал два предупредительных выстрела из охолощенного пистолета в воздух, затем — один себе в голову.
Перед выстрелами он произнес манифест, в котором заявил: «На силу и репрессии мы ответим бесстрашием. Ведь страха больше не будет. Перед кремлевским занавесом последуют выстрелы».
Вместе с Крисевичем на акции была задержана журналистка Ника Самусик. Изначально она тоже была подозреваемой по делу, но в сентябре 2021 года следствие пришло к выводу о ее непричастности к перформансу.