Акциониста Павла Крисевича приговорили к пяти годам колонии во второй раз

«В существующей квалификации я обвинение не признаю. Ну и конечно, хочется сказать, что настоящие хулиганы преследуют цель получить удовольствие от своих действий и принести страдания окружающим. Они не сочувствуют и не видят за собой ответственности. Я хочу показать, что я не хулиган, и очень жаль, что за гражданской позицией так часто стараются увидеть хулиганство», — подчеркнул он.