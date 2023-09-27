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В Танзании истребили 5 млн птиц ради защиты рисовых полей

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:17

В Танзании истребили 5 млн птиц ради защиты рисовых полей. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информагентство Agence France-Presse и гендиректора управления по защите растений и удобрениям Джозефа Ндунгуру.

По словам Ндунгуру, в стране убили миллионы красноклювых ткачей, поскольку эти птицы способны уничтожать более 50 тонн сельскохозяйственных культур за день. В связи с их популяцией под угрозой было более 400 га полей.

Птиц истребляли на протяжение четырех дней. Для уничтожения ткачей в области Маньяра использовали дроны. В данный момент управление Ндунгуру ведет наблюдение за другими районами.

Красноклювые ткачи — птицы из семейства ткачиковые. Небольшие птицы обитают во многих странах Африки к югу от пустыни Сахары. Они путешествуют большими группами и наносят серьезный ущерб посевам в сентябре–октябре.

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