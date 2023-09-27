В России могут начать штрафовать на 30 тыс. рублей за езду в пьяном виде на электросамокате

В документе также говорится, что соответствующий штраф может быть назначен за отказ от медицинского освидетельствования. Доработкой законопроекта занимались глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.
Еще в новой версии документа изменили размер наказания за ряд других нарушений. Например, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2000 до 2500 рублей. Если превышение составляет от 15 до 20 км/ч, штраф может быть от 3000 до 3500 рублей, а если выше 20 км/ч — от 4000 до 5000 рублей.
В июле «Известия» писали, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Тогда сервис Whoosh поддержал введение штрафов для электросамокатов.
Также в Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с автомобилями. Когда они появятся, можно будет штрафовать нарушителей так же, как и автомобилистов.