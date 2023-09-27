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В России могут начать штрафовать на 30 тыс. рублей за езду в пьяном виде на электросамокате

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:41

В Совфеде подготовили итоговую версию законопроекта, согласно которому за езду на электросамокате или велосипеде в состоянии опьянения будут наказывать штрафами от 20 до 30 тыс. рублей. Об этом пишут «Известия».

В документе также говорится, что соответствующий штраф может быть назначен за отказ от медицинского освидетельствования. Доработкой законопроекта занимались глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и член комитета, зампред Совета по развитию цифровой экономики при СФ Артем Шейкин.

Еще в новой версии документа изменили размер наказания за ряд других нарушений. Например, за превышение скорости от 5 до 10 км/ч виновник может заплатить штраф от 500 до 800 рублей, от 10 до 15 км/ч — от 2000 до 2500 рублей. Если превышение составляет от 15 до 20 км/ч, штраф может быть от 3000 до 3500 рублей, а если выше 20 км/ч — от 4000 до 5000 рублей.

В июле «Известия» писали, что Минтранс планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей СИМ за нарушение правил дорожного движения. Тогда сервис Whoosh поддержал введение штрафов для электросамокатов.

Также в Совфеде предложили устанавливать госномера на электросамокаты по аналогии с автомобилями. Когда они появятся, можно будет штрафовать нарушителей так же, как и автомобилистов.

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Совет ФедерацииКомитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительствуМинтранс РФ
люди
Андрей КлишасАртем Шейкин
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