Альбом-сборник «Legend» Боба Марли держится в чарте Billboard 200 уже более 15 лет

«Legend» Боба Марли, выпущенный в 1984 году посмертно, стал первым альбомом в стиле регги, продержавшимся 800 недель в чарте Billboard 200. Об этом сообщает Forbes.
Издание отмечает, что из всех альбомов «Legend» стал вторым, которому удалось находиться в чарте так долго. До него рекорд побила группа Pink Floyd с пластинкой «The Dark Side of the Moon», которая скоро может преодолеть отметку в 1000 недель.
Сейчас «Legend» занимает 106-е место в Billboard 200.
«Legend» вышел через несколько лет после кончины Марли в 1981 году. В него вошли многие из лучших хитов певца и несколько других записей, и альбом стал одним из самых продаваемых в истории США: чуть менее десяти лет назад он стал платиновым в 15-й раз.
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