Спортсменам не выплатили призовые за победу в турнире по Fortnite из‑за российских паспортов

По словам одного из игроков, даже после обращения в Epic Games по электронной почте с жалобой на сложившуюся ситуацию ответ был неудовлетворительным. Абдрахманов утверждает, что служба поддержки отвечает раз в день и не вникает в суть вопроса, в результате чего приходят одинаковые ответы.