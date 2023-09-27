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Спортсменам не выплатили призовые за победу в турнире по Fortnite из‑за российских паспортов

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:57

Epic Games отказалась выплатить призовые российским киберспортсменам Даниилу Putrick Абдрахманову и Егору Swizzy Люсико за победу в турнире Fortnite Champion Series Major 3. Об этом они рассказали порталу Sportskeeda.

Спортсменам полагались 200 тыс. долларов. Однако им отказались выплачивать деньги и дисквалифицировали из‑за российских паспортов, пишет портал.

По словам одного из игроков, даже после обращения в Epic Games по электронной почте с жалобой на сложившуюся ситуацию ответ был неудовлетворительным. Абдрахманов утверждает, что служба поддержки отвечает раз в день и не вникает в суть вопроса, в результате чего приходят одинаковые ответы.

Sportskeeda пишет, что из электронных писем становится ясно, что основная проблема заключается в том, что спортсмены родом «из региона с ограниченным доступом к призам». Epic Games отнесла Россию к этому региону после 24 февраля. Об этом также говорится в разделах 2.6.2 и 2.6.3 официальных правил FNCS Major 3.

Однако, по словам Абдрахманова, он и его товарищ по команде играли из Беларуси. «Я понимаю, что мы не можем играть из запрещенной страны, но мы играли из страны, в которой разрешено играть и получать призы в турнирах», — сказал он.

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