Биржа Binance полностью уходит из России

Криптовалютная биржа Binance полностью прекращает работу на российском рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Binance продаст бизнес в России компании CommEX. На завершение сделки, а также отключение биржи уйдет «до одного года».
В течение нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России. Отмечается, что все активы российских пользователей «в безопасности и надежно защищены».
«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — директор по соблюдению нормативных требований компании Ной Перлман, имея в виду, вероятно, соблюдение антироссийских санкций.