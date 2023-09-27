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Биржа Binance полностью уходит из России

Виктория Шанина
Сегодня в 11:19

Криптовалютная биржа Binance полностью прекращает работу на российском рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Binance продаст бизнес в России компании CommEX. На завершение сделки, а также отключение биржи уйдет «до одного года».

В течение нескольких месяцев Binance закроет биржевые сервисы и прочие бизнес-направления в России. Отмечается, что все активы российских пользователей «в безопасности и надежно защищены».

«Смотря в будущее, мы признаем, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований», — директор по соблюдению нормативных требований компании Ной Перлман, имея в виду, вероятно, соблюдение антироссийских санкций.

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