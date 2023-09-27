Более 100 человек погибли из‑за пожара на свадьбе в Ираке

В результате пожара на свадебном торжестве в округе Аль-Хамдания в Ираке погибли 114 человек, еще 150 человек получили травмы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на иракские государственные СМИ.
По словам пресс-секретаря Министерства здравоохранения Саиф Аль-Бадра, большинство людей пострадали от давки, ожогов и удушья. Среди пострадавших были дети.
Пожар произошел, по предварительным данным, из‑за фейерверков. Их установили на полу в банкетном зале, и салюты начали стрелять по люстре, в результате чего подожгли ее. Затем огонь распространился на все здание.
Одна из гостей свадьбы Рания Ваад рассказала, что жених и невеста «медленно танцевали, фейерверк начал подниматься к потолку, весь зал загорелся». 17-летний подросток заявил: «Мы ничего не видели. Мы задыхались, мы не знали, как выбраться».
Местные власти сообщили, что в банкетном зале были нарушены стандарты безопасности — там были установлены дешевые легковоспламеняемые панели. Более того, они были частично сделаны из пластика и при горении выбрасывали токсичный газ.
Министр здравоохранения округа Ахмед Дубардани отметил, что большинство пострадавших находятся в плохом состоянии — многие получили ожоги всего тела, некоторые — от 50 до 60% тела. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа Ас-Судани поручил «мобилизовать все спасательные усилия».