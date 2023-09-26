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В Москве мужчина попытался ограбить магазин бытовой техники, спрятавшись в холодильнике

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:16

В Москве мужчина попытался ограбить магазин бытовой техники, спрятавшись в холодильнике. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Злоумышленник залез в один из холодильников, представленных в торговом центре «Парус», и остался внутри до конца рабочего дня. Когда сотрудники магазина ушли, он выбрался и по-пластунски добрался до кассы.

После этого вор опустошил кассу — ему достались 8600 рублей. Уйти с ними у преступника не получилось, его заметили сотрудники охраны. Через 40 минут после кражи разгуливающего по ТЦ грабителя задержали.

По данным Baza, преступником был 25-летний мужчина по имени Юсуфжон. Как ему пришла в голову идея ограбления с помощью холодильника и почему вор не взял ничего из электроники в магазине, неизвестно.

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