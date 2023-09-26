Netflix показал новый трейлер эротического триллера «Честная игра»

На ютуб-канале Netflix опубликовали новый трейлер эротического триллера «Честная игра», главные роли в котором сыграли Фиби Дайневор («Бриджертоны») и Олден Эренрайк («Кокаиновый медведь»).
Актеры исполнили роли коллег и возлюбленных, планирующих пожениться. В их планы вмешивается неожиданное повышение героини Дайневор, чей успех начинает разрушать отношения с амбициозным женихом.
Трейлер демонстрирует нарастающую напряженность внутри пары. Девушка с трудом признается бойфренду, что получила новую должность, а парень вскоре заявляет, что никто не будет воспринимать ее всерьез, ведь она «одевается, как пирожное».
Подробнее о разрушающемся романе героев можно будет узнать с 6 октября — в этот день «Честная игра» появится на стриминговом сервисе Netflix.
Премьера «Честной игры» прошла на кинофестивале «Сандэнс», после которого Netflix приобрел права на показ фильма за 20 млн долларов, обойдя конкурентов. Сервис отмечал впечатляющее качество ленты.
Режиссером картины и ее сценаристом выступила Хлоя Домон. Она создала напряженный эротический триллер о деструктивной гендерной динамике и битве амбиций мужчины и женщины.