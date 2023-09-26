Reddit запускает монетизацию. Деньги будут выплачивать за хорошую «карму»

Сумма выплаты будет зависеть от «кармы» и «золота», получаемых от других пользователей. В программе два уровня (Contributor и Top Contributor). Если примерно за месяц автор получил 10 «золотых наград» и 100–4999 плюсов к «карме» за последний год, ему причитается 9 долларов. Если «карма» за год увеличилась более чем на 5000 очков, то вознаграждение составит 10 долларов.