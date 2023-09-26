Reddit запускает монетизацию. Деньги будут выплачивать за хорошую «карму»

Платформа Reddit объявила о запуске программы монетизации Contributor Program, через которую авторы смогут получать деньги за контент, а модераторы — за помощь в развитии платформы.
Чтобы начать получать вознаграждения, необходимо нажать кнопку «Подтвердить личность и начать зарабатывать» на странице программы. Под подтверждением личности имеется в виду предоставление почтового адреса, реальных имени и фамилии, даты рождения и страны проживания.
Начиная от конкретной суммы (крупной, но насколько — не уточняется) у реддиторов с монетизацией будут просить удостоверение личности. Данные будут собирать через платформу Persona.
Программа пока работает только в США. Зарегистрироваться в ней могут совершеннолетние пользователи, которые создали аккаунт на Reddit не менее чем за 30 дней до подачи заявки, а также не нарушали правил сервиса.
Сумма выплаты будет зависеть от «кармы» и «золота», получаемых от других пользователей. В программе два уровня (Contributor и Top Contributor). Если примерно за месяц автор получил 10 «золотых наград» и 100–4999 плюсов к «карме» за последний год, ему причитается 9 долларов. Если «карма» за год увеличилась более чем на 5000 очков, то вознаграждение составит 10 долларов.