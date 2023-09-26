Латвия может закрыть границы с Россией и Беларусью

В случае массового прироста нелегальных мигрантов Латвия закроет границы с Россией и Беларусью. Об этом сообщается на официальной сайте администрации латвийского президента Эдгара Ринкевича.
«Обсудили возможность гибридных атак на границу Латвии со стороны Беларуси. Ринкевич выразил позицию, что Латвия готова принять все необходимые меры, в том числе закрыть границу с Беларусью и Россией, особенно в случаях массового притока мигрантов», — говорится в сообщении.
19 сентября Латвия объявила о закрытии одного из двух пунктов пропуска на границе с Беларусью. В латвийском правительстве заявили, что только за сентябрь пограничные службы предотвратили 1773 попытки попасть в республику.