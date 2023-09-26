«Ужасающее привидение, случившееся в обычной семье в Энфилде, попало в заголовки газет по всему Соединенному Королевству и оказало огромное влияние на целое поколение детей. Этот загадочный случай навсегда изменил представление о сверхъестественном и о том, что оно не ограничивается замками и старинными домами, а может произойти с каждым и в любом месте», — говорится в официальном синопсисе.