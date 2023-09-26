Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Энфилдский полтергейст». Его премьера состоится на стриминге 27 октября.
В основу проекта легла реальная «захватывающая история самого известного полтергейста в истории», случившаяся в 1977 году в Лондоне.
«Ужасающее привидение, случившееся в обычной семье в Энфилде, попало в заголовки газет по всему Соединенному Королевству и оказало огромное влияние на целое поколение детей. Этот загадочный случай навсегда изменил представление о сверхъестественном и о том, что оно не ограничивается замками и старинными домами, а может произойти с каждым и в любом месте», — говорится в официальном синопсисе.
В августе 1977 года мать-одиночка Пегги Ходжсон вызвала полицию в свой дом в Энфилде, заявив, что стала свидетелем перемещения мебели и что двое из ее четверых детей слышали стуки в стену. Прибывшая на место женщина-констебль утверждала, что видела, как «качается и скользит» стул, но «не могла определить причину движения».
Затем более 30 человек, в том числе соседи, исследователи-экстрасенсы и журналисты, заявили, что видели, как тяжелая мебель двигалась сама по себе, по комнате летали различные предметы, а сестры Джанет и Маргарет Ходжсон словно поднимались на несколько футов в воздух. История семьи послужила основой для многих фильмов ужасов, в том числе «Заклятия-2» 2016 года.
В сериале Apple TV история будет рассказана с использованием реальных записей, сделанных исследователем паранормальных явлений Морисом Гроссом. В проекте принимают участие те самые сестры Джанет и Маргарет.