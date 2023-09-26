Реклама
Новости

Вышел трейлер документалки «Энфилдский полтергейст» — о семье Ходжсон

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:50

Apple TV+ опубликовал трейлер документального сериала «Энфилдский полтергейст». Его премьера состоится на стриминге 27 октября.

В основу проекта легла реальная «захватывающая история самого известного полтергейста в истории», случившаяся в 1977 году в Лондоне.

«Ужасающее привидение, случившееся в обычной семье в Энфилде, попало в заголовки газет по всему Соединенному Королевству и оказало огромное влияние на целое поколение детей. Этот загадочный случай навсегда изменил представление о сверхъестественном и о том, что оно не ограничивается замками и старинными домами, а может произойти с каждым и в любом месте», — говорится в официальном синопсисе.

В августе 1977 года мать-одиночка Пегги Ходжсон вызвала полицию в свой дом в Энфилде, заявив, что стала свидетелем перемещения мебели и что двое из ее четверых детей слышали стуки в стену. Прибывшая на место женщина-констебль утверждала, что видела, как «качается и скользит» стул, но «не могла определить причину движения».

Затем более 30 человек, в том числе соседи, исследователи-экстрасенсы и журналисты, заявили, что видели, как тяжелая мебель двигалась сама по себе, по комнате летали различные предметы, а сестры Джанет и Маргарет Ходжсон словно поднимались на несколько футов в воздух. История семьи послужила основой для многих фильмов ужасов, в том числе «Заклятия-2» 2016 года.

В сериале Apple TV история будет рассказана с использованием реальных записей, сделанных исследователем паранормальных явлений Морисом Гроссом. В проекте принимают участие те самые сестры Джанет и Маргарет.

расскажите друзьям
теги
Apple
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»