Гeтеборгский кинофестиваль изменит лицо актрисы в фильме Ингмара Бергмана с помощью ИИ

Тема использования технологий на основе ИИ активно обсуждается в Голливуде после начала забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Одной из причин протеста стал тот факт, что Альянс продюсеров кино и телевидения собирался заполучить ИИ-копии актеров за бесценок, чтобы потом использовать их, сколько это потребуется, говорил представитель актерского профсоюза.