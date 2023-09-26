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Гeтеборгский кинофестиваль изменит лицо актрисы в фильме Ингмара Бергмана с помощью ИИ

Виктория Шанина
Сегодня в 14:15

Кинофестиваль в Гетеборге представит созданную искусственным интеллектом версию фильма Ингмара Бергмана «Персона». Об этом фестиваль сообщает в своих соцсетях.

Эту инициативу организаторы фестиваля называют «кинематографическим экспериментом». В рамках него лицо актрисы Лив Ульман заменят на лицо Альмы Пейсти с помощью нейросети.

Обновленную версию фильма презентуют в 2024 году под названием «Другая персона». На показе будут присутствовать сами Ульман и Пейсти.

«Кинофестиваль углубится в дискуссию об искусственном интеллекте как с художественной, так и с социальной точки зрения, а также выделит и обсудит художественные способы применения ИИ», — говорится в сообщении Гeтеборгского фестиваля.

Тема использования технологий на основе ИИ активно обсуждается в Голливуде после начала забастовки Гильдии актеров (SAG-AFTRA). Одной из причин протеста стал тот факт, что Альянс продюсеров кино и телевидения собирался заполучить ИИ-копии актеров за бесценок, чтобы потом использовать их, сколько это потребуется, говорил представитель актерского профсоюза.

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Альма Пейсти
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