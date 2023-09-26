В Колумбии убили президента ФК «Тигрес» после разгромного матча

В Колумбии убили главу ФК «Тигрес» Эдгара Паэса после проигранного матча второй лиги против «Атлетико» со счетом 2:3. Об этом сообщается в соцсетях футбольного клуба.
В заявлении говорится, что инцидент произошел, когда Паэс проезжал на машине мимо стадиона Metropolitano de Techo. В момент нападения он был вместе с дочерью.
По данным полиции, в главу ФК «Тигрес» стрелял один из двух мужчин, подъехавших к автомобилю на мотоцикле. Паэса доставили в больницу, но спасти не смогли.
Паэс пришел на пост президента футбольного клуба в 2015 году. Под его руководством «Тигрес» пробились в элитный дивизион, но через год клуб вернулся во вторую лигу. В этом году ФК находится в числе аутсайдеров своего дивизиона.