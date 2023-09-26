В России произошел дефицит «Роллтона» из‑за проблем с поставками специй

Как отмечает Mash, на фоне новостей о дефиците «Доширака» производитель «Роллтона» заявил, что обходит эту проблему стороной. «Однако хватило ненадолго. Как итог: закупить ни одной, ни другой лапши оптовики теперь почти не могут», — заявляет телеграм-канал.