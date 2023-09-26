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В России произошел дефицит «Роллтона» из‑за проблем с поставками специй

Виктория Шанина
Сегодня в 10:14

В российских магазинах образовался дефицит лапши быстрого приготовления «Роллтон» в коробках. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

По данным Mash, все из‑за проблем со ввозом в страну специй. Приправы в пакетиках ранее поставляли из европейских стран. Теперь производители пытаются настроить цепочку поставок через Китай.

«Сейчас боссы пытаются уладить этот вопросик, пока легендарных коробочек на полках становится все меньше», — пишет Mash.

В конце августа подобная проблема произошла с лапшой «Доширак». Тогда причиной стали изменение курса рубля, а также «сокращение отгрузок и нехватка кадров на заводе».

В основном дефицит коснулся оптовиков. Для покупателей в розницу производители пообещали не изменять цен.

Как отмечает Mash, на фоне новостей о дефиците «Доширака» производитель «Роллтона» заявил, что обходит эту проблему стороной. «Однако хватило ненадолго. Как итог: закупить ни одной, ни другой лапши оптовики теперь почти не могут», — заявляет телеграм-канал.

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