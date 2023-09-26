Полиция Нью-Йорка представила робота K5. Он будет патрулировать метро за 9 долларов в час

«Он будет записывать видео, которое можно будет просмотреть в случае чрезвычайной ситуации или преступления. Он не будет записывать звук и не будет использовать систему распознавания лиц. Однако на K5 есть кнопка, которая немедленно соединяет вас с живым человеком, к которому жители Нью-Йорка могут обращаться круглосуточно с вопросами, проблемами или для сообщения о происшествии», — пояснил мэр Эрик Адамс.