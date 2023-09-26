Полиция Нью-Йорка представила робота K5. Он будет патрулировать метро за 9 долларов в час

Департамент полиции в Нью-Йорке представил нового 400-килограммового робота, призванного помочь крупнейшей в стране полиции обеспечивать безопасность пассажиров в метро. Об этом сообщает The New York Times.
Робот под названием K5 будет патрулировать самую загруженную станцию метро в городе — «Таймс-сквер». Все время его будут сопровождать специально обученные офицеры.
«Он будет записывать видео, которое можно будет просмотреть в случае чрезвычайной ситуации или преступления. Он не будет записывать звук и не будет использовать систему распознавания лиц. Однако на K5 есть кнопка, которая немедленно соединяет вас с живым человеком, к которому жители Нью-Йорка могут обращаться круглосуточно с вопросами, проблемами или для сообщения о происшествии», — пояснил мэр Эрик Адамс.
Калифорнийская компания Knightscope описывает K5 как «полностью автономного робота для наружного наблюдения». В настоящее время он используется в больницах, торговых центрах, аэропортах, на складах и в казино.
Стоимость аренды робота составляет около 9 долларов в час. «Это ниже минимальной заработной платы. Никаких перерывов на туалет, никаких перерывов на еду», — подчеркнул мэр.