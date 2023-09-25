В Великобритании обнаружили считавшийся потерянным эскиз картины Джона Констебла

В Великобритании обнаружили считавшийся потерянным эскиз картины художника Джона Констебла. Его продали на аукционе Martel Maides за 200 тыс. фунтов стерлингов (более 23 млн рублей), сообщил The Guardian.
Эскиз нашли в доме на острове Гернси, расположенном в проливе Ла-Манш. Набросок изображает фермерский коттедж, принадлежавший Вилли Лотту. Он выполнен маслом на холсте предположительно в 1814 году.
Дом Вилли Лотта можно также увидеть на полотне 1821 года «Телега для сена». Недавно найденное изображение постройки купили после ожесточенных торгов по цене вдвое больше ожидаемой.
Новым владельцем эскиза стал анонимный частный коллекционер с Гернси. «В торговом зале царила отличная атмосфера», — заявили в аукционном доме, назвав интерес к наброску Констебла «феноменальным».
Местонахождение эскиза было неизвестно в течение 44 лет. Последний раз упоминание наброска появилось в 1979 году в итальянском научном издании. Картину обнаружили несколько лет назад в старом доме.
По словам представителей аукционного дома, холст висел в темном углу столовой и некоторое время не считался подлинником. Однако после смерти владельца эскиз изучили.
По информации искусствоведов, картиной некогда владел Хью Голдинг Констебл — внук Джона Констебла. Он продал работу торговцам произведениями искусста братьям Леггатт.
Предположительно, широкая публика могла увидеть эскиз в ноябре 1899 году на выставке братьев Леггатт в Лондоне — она полностью была посвящена творчеству Констебла.
Художник сделал набросок в Саффолке в начале своей карьеры. Тогда он регулярно создавал эскизы маслом на пленэре. Дом Вилли Лотта, фермера-арендатора из Флэтфорда, стал для Констебла символом сельского образа жизни.
Джон Констебл — английский художник периода романтизма, работавший в начале XIX века. Он известен наиболее всего своими пейзажами, хотя писал и портреты. «Телега для сена» считается одной из лучших его работ.