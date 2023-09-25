Полиция Латвии пообещала штрафовать автомобилистов за наклейки с надписью «Я русский»

Полиция Латвии предупредила в соцсети X автомобилистов, что будет наказывать за размещение на машинах «потенциально провокационных надписей на русском языке», таких как «я русский/русская».
В ведомстве пояснили, что с учетом «текущей геополитической ситуации» подобные наклейки «недопустимы». Полиция пообещала требовать немедленно убрать надписи и выяснять «цель и мотивацию» их размещения на авто.
«Лица могут быть привлечены к административной ответственности», — отметили в полиции. В том числе людей могут признать виновными в пропаганде военной агрессии.
Полиция также призвала граждан сообщать им о машинах с подобными наклейками, баннерами или постерами.
Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение полиции неоднозначно. Некоторые из них поддержали штрафы за надписи, другие уточнили, будут ли караться надписи на английском языке, третьи же назвали административные наказания за патриотические наклейки «не лучшим решением».