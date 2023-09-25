Полиция Латвии пообещала штрафовать автомобилистов за наклейки с надписью «Я русский»

Пользователи соцсетей отреагировали на сообщение полиции неоднозначно. Некоторые из них поддержали штрафы за надписи, другие уточнили, будут ли караться надписи на английском языке, третьи же назвали административные наказания за патриотические наклейки «не лучшим решением».