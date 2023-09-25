Макрон представил «экологический план» по сокращению использования ископаемого топлива во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон обнародовал национальный «экологический план», согласно которому в стране, в частности, будут сокращены выбросы парниковых газов на 55%. Об этом пишет The Guardian.
Всего в плане 50 пунктов, которые направлены на решение климатического кризиса. На его реализацию планируется потратить 10 млрд евро (около 1 трлн рублей по текущему курсу).
«Приоритет, который мы установили, заключается в том, что к январю 2027 года мы полностью прекратим использование угля для производства электроэнергии», — сказал Макрон.
Также к 2030 году планируется снизить с 60 до 40% зависимость Франции от ископаемых видов топлива, таких как уголь, бензин и газ. Президент страны уточнил, что они уже не производятся в стране.
Среди других пунктов «экологического плана»: ускорение производства электромобилей, установление новых ветряных электростанций, открытие нескольких заводов по производству электрических аккумуляторов, создание карты природных ресурсов Франции и инвестирование в региональную железнодорожную сеть.