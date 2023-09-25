Финляндия начнет отказывать иностранцам в убежище прямо на границе

На сегодняшний день любой человек может подать заявление на убежище на границе Финляндии. После этого он допускается в миграционный центр, через некоторое время проситель получает право работать. По закону просьба об убежище должна быть рассмотрена в течение шести месяцев, но зачастую на это уходит несколько лет.