Финляндия начнет отказывать иностранцам в убежище прямо на границе

Министерство внутренних дел страны, по словам представителя ведомства Риитты Копонен, «готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища».
Новые правила распространятся в том числе на граждан России. Как именно будет устроена процедура запроса убежища и его получения, пока неизвестно.
На сегодняшний день любой человек может подать заявление на убежище на границе Финляндии. После этого он допускается в миграционный центр, через некоторое время проситель получает право работать. По закону просьба об убежище должна быть рассмотрена в течение шести месяцев, но зачастую на это уходит несколько лет.
В 2022 году 1197 россиян подали запросы о предоставлении убежища в Финляндии. Для сравнения: в 2021 году количество заявлений составляло лишь 207. В 2023 году власти Финляндии ожидают порядка 1,2 тысячи ходатайств от россиян.