Сценарист «Таксиста» раскритиковал стилизованную рекламу Uber. Де Ниро опроверг информацию о рекламе

Автор сценария фильма «Таксист» Пол Шрейдер выразил недовольство сообщениями о том, что Роберт Де Ниро намерен вернуться к своей культовой роли Трэвиса Бикла для рекламной кампании Uber в Великобритании. Об этом он написал в своем фейсбуке*.
The Sun узнала, что Де Ниро в рекламе якобы должен был повторить фразу «Ты со мной говоришь?» в образе Бикла. Однако Uber и агент Де Ниро опровергли информацию, что реклама будет стилизована под «Таксиста».
«Таксист» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, был номинирован на четыре премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три премии BAFTA. Шрейдер при создании фабулы картины опирался на собственный опыт депрессии, а также на истории, рассказанные в классическом вестерне «Искатели», «Записках из подполья» Федора Достоевского и «Тошноте» Жан-Поля Сартра.
«Я пытался перенести героя произведений экзистенциалистов из Европы в Америку. Как можно заметить, в американском варианте он еще менее способен разобраться в причинах своих проблем», — рассказывал сценарист.
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