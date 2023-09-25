Сценарист «Таксиста» раскритиковал стилизованную рекламу Uber. Де Ниро опроверг информацию о рекламе

«Таксист» получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, был номинирован на четыре премии «Оскар», два «Золотых глобуса» и три премии BAFTA. Шрейдер при создании фабулы картины опирался на собственный опыт депрессии, а также на истории, рассказанные в классическом вестерне «Искатели», «Записках из подполья» Федора Достоевского и «Тошноте» Жан-Поля Сартра.