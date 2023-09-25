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Эфиопия временно запретила туристам вывоз местного кофе

Виктория Шанина
Сегодня в 20:17

Таможенная служба Эфиопии запретила авиапассажирам вывоз эфиопского кофе из страны. Об этом в своем телеграм-канале пишет российское посольство в стране.

Отмечается, что речь идет о всех видах кофе в любом количестве. Мера временная, но, когда ограничение будет снято, не уточняется.

«При планировании поездок во избежание возникновения неприятных ситуаций в эфиопском аэропорту советуем учитывать данную информацию», — сообщает посольство.

Как отмечает «Коммерсант», Эфиопия занимает первое место среди африканских стран по производству кофе и пятое — среди всех стран мира (после Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии). В 2022 году страна экспортировала 384 тыс. тонн зерна — это 3% от всего мирового производства.

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Коммерсант
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