Эфиопия временно запретила туристам вывоз местного кофе

Как отмечает «Коммерсант», Эфиопия занимает первое место среди африканских стран по производству кофе и пятое — среди всех стран мира (после Бразилии, Вьетнама, Колумбии и Индонезии). В 2022 году страна экспортировала 384 тыс. тонн зерна — это 3% от всего мирового производства.